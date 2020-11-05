"Что делать с Семаком, будет решать руководство, а не я. Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное. Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича.
Доработает ли он сезон? Думаю, многое будет зависеть от того, как все сложится в Лиге чемпионов и в концовке зимней части РПЛ", - приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, что Аршавин занимает в "Зените" должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
Петербургский клуб после 13-и туров в Российской Премьер-Лиге делит 2-3 место с московским "Спартак", набрав 27 очков. Их отставание от лидирующего ЦСКА составляет 1 очко.
В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака в квартете с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге" занимают 4-ю строчку с одним набранным очком по итогам 3-х туров.
Аршавин: "Зениту" нужно продолжать верить в Семака
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением касаемо будущего главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
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