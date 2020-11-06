— Наш тренерский штаб — это совокупность людей, которые собрались. До каждой тренировки мы собираемся с тренерами и обсуждаем детали тренировки. Соперника анализируем тоже вместе. У нас есть роль для каждого тренера, — рассказал Шварц в интервью Sport24.
42-летний Шварц стал наставником московского "Динамо" 14 октября 2020 года, но из-за ситуации в мире, прилетел в Россию лишь через некоторое время. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был Анатолий Кульчий, который руководил командой после ухода Кирилла Новикова.
Шварц рассказал об особенностях тренерского штаба "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал роли тренеров в московском клубе.
Фото: Getty Images
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