Встреча лицом к лицу двух представителей нашей страны в Лиге чемпионов. Оба соперника играли в этом турнире в среду и вряд ли получили заряд хорошего настроения. "Зенит" упустил победу над "Лацио", но хотя бы набрал одно очко (1:1); "Краснодар", выигрывая в Севилье 2:0, а потом 2:1 с удалением в свою пользу, не смог даже и этого (2:3).
В чемпионате позиции сине-бело-голубых крепки, но вовсе не так, как год назад. "Зенит" набрал 27 очков в 13 матчах и борется за лидерство в тесной компании ЦСКА и "Спартака", отставая от них на 1 очко. В случае победы над "быками" команда Сергея Семака может выйти в единоличные лидеры, если "армейцы" потеряют дома очки с "Ростовом", который на прошлой неделе уже приложил 1:0 в гостях лидировавших тогда красно-белых.
"Краснодар" только лишь десятый в турнирной таблице с 18 очками и потерпел 4 поражения подряд (2 в РПЛ, 2 в ЛЧ); пока Лига чемпионов дорого обходится команде Сергея Галицкого. Но еще не поздно все исправить. Быть может, сегодня начнется движение "быков" вверх?
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Зенит" - "Краснодар" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 19:00 МСК 08.11.2020
"Зенит" - "Краснодар". Где смотреть матч онлайн 8 ноября 2020
Фото: ФК "Краснодар"
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