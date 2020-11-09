Новиков: "Краснодар" проваливает вторые таймы. Можно говорить о кризисе

Бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал состояние "Краснодара" после проигранного матча с "Зенитом" (1:3).
Фото: ФК "Зенит"
- Можно ли говорить о каком-то кризисе в "Краснодаре"? Безусловно, наверное. Пять-шесть игр без побед – уже можно говорить о том, что определенный кризис есть. И то, что мы видим – это вторые таймы, которые "Краснодар" проваливает. Каждый матч, который был – будь то "Челси", "Зенит", другие команды, с которым они играли – все вторые таймы "Краснодар" уступил. Это связано с тем, что физическое состояние, и, скорее всего, даже больше психологическое - я думаю, что находится на не очень хорошем уровне и это не позволяет "Краснодару" брать те очки, которые они заслуживают, которые могут взять, - сказал Новиков в эфире телеканала "МатчПремьер".

В матче 14 тура РПЛ "Краснодар" уступил в гостях "Зениту" со счетом 1:3, выигрывая 1:0 после первого тайма. Это поражение стало третьим подряд для "быков" в чемпионате России - ранее черно-зеленые проиграли "Спартаку" 1:3 дома и "Ахмату" 0:2 на выезде. С учетом еврокубковых встреч серия поражений "Краснодара" достигла пяти матчей, а безвыигрышная - шести: последнюю победу клуб Сергея Галицкого одержал 17 октября над "Рубином" (3:1) в рамках 11 тура Российской премьер-лиги.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Новиков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент Марио Фернандеса сообщил о сроках его возвращения в строй
Непомнящий: Дзюба не сломался под психологическим прессом. Не пойму Черчесова, если он его больше не вызовет 1
Источник: главные тренеры клубов АПЛ хотят вернуть пять замен в матчах лиги
Спортдиректор "Тамбова" Худяков - о невыплатах зарплаты игрокам: задержки платежей связаны с коронавирусом
Ургант: просто отключите Дзюбе "Матч ТВ", и всё 4
Новиков: "Краснодар" проваливает вторые таймы. Можно говорить о кризисе
Калиниченко: для Дзюбы чем хуже, тем лучше. Чем скандальнее, тем больше у него мотивации 4
Черышев прибыл в Россию
Ловрен пропустит ближайший матч сборной Хорватии
"Сельта" хочет подписать Манджукича, которым интересовался "Локомотив"
Кучаев: у меня нет ощущения, что ЦСКА лидирует в чемпионате
Румынская бригада арбитров рассудит матч Молдавия - Россия 1
Бывший игрок "Спартака" Пареха завершил карьеру
Пранделли во второй раз возглавил "Фиорентину"
У Кругового сомнительный тест на коронавирус 2
"Братья воссоединились": Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России 1
"Интер" проявляет интерес к Малиновскому
Источник: Еременко не должен был бить пенальти Акинфееву 6
Порноактириса Беркова хочет познакомиться с Дзюбой 10
"Зенит" просит экспертно-судейскую комиссию рассмотреть три эпизода матча с "Краснодаром" 6
"Черчесову должно быть стыдно за своё лицемерие". Шоу-бизнес заступился за Артема Дзюбу 22
Евгеньев: сначала не поверил, что получил вызов в сборную России
Стало известно, какой канал покажет матч Сербия - Россия
Черчесов: уже привычно, что некоторое количество игроков выбывает 1
Кучаев: пока особых впечатлений в расположении сборной России не испытываю
Источник: "Локомотив" зимой может продать Смолова 17
Доктор Лю: Дзюбе я делал иглоукалывание, он всегда ходил, и ему нравилось 14
Ефремов будет отбывать срок в колонии, где сидели Мамаев и Кокорин 9
Это’О рассказал о состоянии здоровья после ДТП
Ерохин прокомментировал возвращение в сборную России 1
Все новости
-