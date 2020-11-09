- Можно ли говорить о каком-то кризисе в "Краснодаре"? Безусловно, наверное. Пять-шесть игр без побед – уже можно говорить о том, что определенный кризис есть. И то, что мы видим – это вторые таймы, которые "Краснодар" проваливает. Каждый матч, который был – будь то "Челси", "Зенит", другие команды, с которым они играли – все вторые таймы "Краснодар" уступил. Это связано с тем, что физическое состояние, и, скорее всего, даже больше психологическое - я думаю, что находится на не очень хорошем уровне и это не позволяет "Краснодару" брать те очки, которые они заслуживают, которые могут взять, - сказал Новиков в эфире телеканала "МатчПремьер".
В матче 14 тура РПЛ "Краснодар" уступил в гостях "Зениту" со счетом 1:3, выигрывая 1:0 после первого тайма. Это поражение стало третьим подряд для "быков" в чемпионате России - ранее черно-зеленые проиграли "Спартаку" 1:3 дома и "Ахмату" 0:2 на выезде. С учетом еврокубковых встреч серия поражений "Краснодара" достигла пяти матчей, а безвыигрышная - шести: последнюю победу клуб Сергея Галицкого одержал 17 октября над "Рубином" (3:1) в рамках 11 тура Российской премьер-лиги.
Новиков: "Краснодар" проваливает вторые таймы. Можно говорить о кризисе
Бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал состояние "Краснодара" после проигранного матча с "Зенитом" (1:3).
Фото: ФК "Зенит"
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