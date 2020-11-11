— На этот счет пока ни с кем не разговаривал. Я в командировке, сейчас нахожусь в аэропорту. В "Рубине" ситуация с вирусом довольно спокойная, поэтому он вряд ли заразился в команде, — рассказал Сайманов в интервью Sport24.
Напомним, сегодня стало известно, что 19-летний Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Грузии.
В текущем сезоне футболист провёл 14 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забил два гола и отдал пять голевых передач.
Гендиректор "Рубина" сомневается, что Хвича подхватил коронавирус в клубе
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал положительный тест на коронавирус у полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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