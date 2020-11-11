— Закончился контракт с "Анжи", я находился в поисках, предложений было не так много. Например, из "Торпедо" и "Мордовии", куда только пришел Семин. Он даже к себе приглашал, пообщались.
В последний момент позвонил агент Леонид Истрати, он связался с турецким агентом Озбюном Озтюрком. Я прилетел в Турцию, встретился с руководством, подписал контракт, — цитирует молдованина Sports.ru
34-летний Епуряну в России выступал за "Москву", "Динамо", "Крылья Советов" и "Анжи", проведя в Тинькофф Российской Премьер-лиге 150 матчей, забив девять голов и отдав четыре голевые передачи.
С 2014 года Епуряну выступает за турецкий "Башакшехир", сыграв за клуб в 207 матчах, забив 15 голов и отдав две голевые передачи. Вместе с клубом защитник выиграл чемпионат Турции.
Епуряну: Семин приглашал к себе в "Мордовию"
Защитник "Башакшехира" Александру Епуряну рассказал, как уезжал из России в Турцию.
Фото: Getty Images
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