— Конечно, Максименко хочет, чтобы его вызвали в сборную. Себя молодого ставлю на его место – да я бы тоже хотел и расстраивался. Все-таки первая сборная, представьте, насколько кайфово там оказаться.
Сказал ему, что не нужно торопиться, что еще нужно окрепнуть – тем более нет такой ситуации, когда сборной срочно необходим вратарь, — написал Ребров в своём блоге на Sports.ru
36-летний Ребров провёл за сборную России одну игру. Он отыграл тайм в товарищеской игре с Хорватией в ноябре 2015 года, пропустив три мяча.
22-летний Максименко пока не вызывался в первую сборную России. После вызова Матвея Сафонова и Фёдора Чалова в первую команду, Александр стал капитаном молодёжной сборной России, за которую успел провести восемь матчей.
В нынешнем сезоне на счету вратаря 14 матчей в чемпионате России, 15 пропущенных мячей и четыре игры "на ноль".
Ребров — о Максименко в сборной: сказал ему, что не нужно торопиться, нужно окрепнуть
Вратарь "Спартака" Артем Ребров высказался об одноклубнике Александре Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
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