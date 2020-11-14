Депутат Госдумы: средства, полученные от продажи пива, нужно пустить на развитие детско-юношеского футбола
Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.
Фото: РИА Новости
— Идея в том, чтобы средства, полученные от продажи, пустить на развитие детско-юношеского футбола, которому сейчас катастрофически не хватает денег. Чтобы у нас завтра было больше своих Миранчуков, Головиных, Черышевых и Акинфеевых, — рассказал Лебедев в интервью Sport24.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!