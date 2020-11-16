— Надеюсь, все изменения приведут к благоприятным отношениям с нашими соседями. Это касается и России, и Украины, и Румынии. Я верю, что все изменится к лучшему. Думаю, отношения с Россией только улучшатся, — рассказал Ребежа в интервью Sport24.
Майя Санду набрала 57,72% голосов, опередив Игоря Додона (42,28%).
47-летний Ребежа играл в России 10 лет. Молдавский футболист выступал за "Уралан", "Химки" и "Москву", в которой завершил карьеру. За московскую команду футболист провёл 133 матча, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Экс-игрок "Москвы" Ребежа — о новом президенте Молдавии: думаю, отношения с Россией только улучшатся
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Фото: Getty Images
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