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"Зенит" согласовал контракт с полузащитником "Локомотива" - источник

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас стал ещё на шаг ближе к переходу в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает "Чемпионат", петербургский клуб уже согласовал с футболистом ключевые условия личного контракта. Ожидается, что окончательные договорённости по сделке стороны смогут оформить в начале следующей недели. После этого переговоры между клубами могут выйти на решающую стадию.

В сезоне-2025/26 Карпукас провёл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча и две голевые передачи.

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