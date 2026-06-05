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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Буркина-ФасоЗавершен

Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо

Рулевой сборной России Валерий Карпин остался недоволен действиями команды во втором тайме товарищеского поединка с Буркина-Фасо, несмотря на уверенную победу со счётом 3:0.
Фото: РФС
Наставник отметил, что ещё до игры обращал внимание футболистов на необходимость чаще открываться за спины защитникам и создавать больше остроты в атаке. По его мнению, после перерыва сборная заметно сбавила в качестве игры.

- Глобально все понравилось кроме того, о чем говорили перед игрой. Было мало или совсем мало открываний за спину. Остроты не так много было, сколько хотелось бы.

Катастрофа - второй тайм. Что было не так? Все. Ничего не получалось, вообще ничего. Надо было проводить не шесть замен, а 11, - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Напомним, российская команда одержала уверенную победу над Буркина-Фасо, забив три мяча. Следующий контрольный матч подопечные Карпина проведут 9 июня против сборной Тринидада и Тобаго.

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