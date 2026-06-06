Как пишет "Спорт-Экспресс", сербский клуб договорился с "Зенитом" о полноценном трансфере футболиста. По информации источника, сумма сделки составит 3,5 миллиона евро. Кроме того, петербургский клуб сохранит за собой право на 50 процентов от суммы будущей продажи игрока.
За вторую часть сезона футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Защитник "Зенита" переходит в другой клуб - источник
Защитник Страхинья Эракович продолжит карьеру в "Црвене Звезде" на постоянной основе.
Фото: ФК "Зенит"