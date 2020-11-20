Вместо Виталия Мешкова судьёй матча "Ротор" – "Урал" назначен Владимир Москалёв, а вместо Василия Казарцева на VAR будет работать Евгений Турбин.
В матче "Рубина" и "Ростова" Москалёва в роли VAR заменит Сергей Карасёв.
Источник: официальный телеграм-канал РФС
Мешков, Казарцев и Москалев сдали сомнительные тесты на коронавирус
В нескольких матчах 15-го тура Российской Премьер-Лиги произошла замена арбитров из-за сомнительных результатов теста на коронавирус.
Фото: Дарья Исаева/РИА Новости
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