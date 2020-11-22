Как сообщает источник, 29-летний футболист сыграл шесть боёв в Counter Strike, где его команда одержала четыре победы и дважды проиграла.
В матче с "Динамо" Кокорин провёл на поле 73 минуты, не отметившись результативными действиями.
Источник: Soccer.ru
Источник: Кокорин провёл ночь после игры с "Динамо" за игрой в CS:GO
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин после игры с "Динамо" (1:1) в 15-м туре РПЛ решил посвятить ночь компьютерным играм.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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