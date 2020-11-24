— К Карасеву по этой игре большие вопросы, тут и полиграфа никакого не надо. Эту игру сделал он, и нам пора перестать говорить, что это наш топ-арбитр. В матче с "Зенитом" он просто творил дичь.
Почему игроки "Ахмата" не получили ни одной желтой, хотя должны были, а у игроков "Зенита" их целых три? Может, Карасев тоже на ставках играет? — задумался Федотов в интервью "Чемпионату".
41-летний Карасев был главным арбитром матча 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Ахмат" — "Зенит". Встреча закончилась со счётом 2:2.
В игре был назначен пенальти после просмотра VAR, а также удалён защитник питерцев Ярослав Ракицкий за вторую желтую карточку.
В нынешнем сезоне Карасёв обслужил девять матчей чемпионате России, в которых показал 48 желтых карточек и четырежды удалял игроков с поля.
Также на его счету по обслуженной игре в Лиге наций и Лиге Европы.
Федотов — о судействе в матче "Ахмат" — "Зенит": может, Карасев тоже на ставках играет?
Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче "Ахмат" — "Зенит".
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!