"Почему выходил Заболотный, а не Чалов? Потому что Заболотный приносит больше пользы команде.
Пять промахов Заболотного в Сербии? Мне лучше "бездарный" Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что вы его так, я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает", - сказал Черчесов в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что Чалов не попадал в заявку сборной России на матчи с командами Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций. На острие атак национальной команды играл Заболотный.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов сыграл в 12-и матчах, в которых забил 2 гола (1 с пенальти) и сделал 4 результативные передачи. На счету же Заболотного 14 игр, 3 забитых мяча и 1 голевой пас.
"Мне лучше "бездарный" Заболотный, нежели талант, который ничего не делает". Черчесов - о Чалове
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в атаке национальной команды выходил форвард "Сочи" Антон Заболотный, а не нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Фото: Известия
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