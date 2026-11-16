Кононов - об уходе Галактионова: "Локомотив" мог преодолеть кризис и с ним

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Не хотелось бы, чтобы расставание прошло через юристов с той и с другой стороны. Думаю, и с Галактионовым " Локомотив " вышел бы из кризиса при доверии руководства и усиления состава команды, - передаёт слова Кононова "Чемпионат"

По его мнению, для этого тренеру требовались поддержка руководства и усиление состава.- Михаил Галактионов проделал большую работу в "Локомотиве". Выплата компенсации тренеру или игроку - это норма. Если в контракте всё указано, проблем не будет.6 ноября "Локомотив" уступил дома "Рубину" (0:1) в 14-м туре РПЛ. После встречи председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил об уходе Галактионова, однако официального объявления об отставке не последовало.Московская команда с 11 очками занимает 15-е место в таблице.