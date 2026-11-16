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Кононов - об уходе Галактионова: "Локомотив" мог преодолеть кризис и с ним

Экс-наставник "Спартака" Олег Кононов считает, что "Локомотив" мог преодолеть кризис и под руководством Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, для этого тренеру требовались поддержка руководства и усиление состава.

- Михаил Галактионов проделал большую работу в "Локомотиве". Выплата компенсации тренеру или игроку - это норма. Если в контракте всё указано, проблем не будет.

Не хотелось бы, чтобы расставание прошло через юристов с той и с другой стороны. Думаю, и с Галактионовым "Локомотив" вышел бы из кризиса при доверии руководства и усиления состава команды, - передаёт слова Кононова "Чемпионат".

6 ноября "Локомотив" уступил дома "Рубину" (0:1) в 14-м туре РПЛ. После встречи председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил об уходе Галактионова, однако официального объявления об отставке не последовало.

Московская команда с 11 очками занимает 15-е место в таблице.

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