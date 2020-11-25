Федун: я попросил Черчесова, чтобы Соболева не задействовали

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу травмы нападающего Александра Соболева.
Фото: РФС
"Да, я попросил Черчесова, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение. Он сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь", - сказал Федун.

Напомним, что Соболев прибыл в "Спартак" из сборной России с травмой. Несколько дней назад форварду красно-белых была сделана операция в Италии.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Соболев в составе "Спартака" провел 12 матчей и забил 5 мячей.

Источник: РБК

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Теги: Федун Черчесов Соболев Спартак Сборная России
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