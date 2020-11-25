"Многие считают Черчесова физруком, а не тренером". ЦСКА отреагировал на слова наставника сборной про Чалова

Официальный сайт ЦСКА опубликовал свою позицию по высказыванию главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес нападающего "армейцев" Федора Чалова.
Фото: Известия
"В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", - говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Во вчерашнем интервью Черчесов заявил, что Заболотный приносит больше пользы сборной, чем Чалов.

Напомним, что Чалов не попадал в заявку сборной России на матчи с командами Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций. На острие атак национальной команды играл Заболотный.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Чалов в составе ЦСКА провел 12 матчей и забил 2 мяча.

Напомним, что сборная России заняла второе место в группе Лиги Наций и осталась в дивизионе В. Соперниками российской команды были Венгрия, Сербия и Турция.

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Теги: ЦСКА Чалов Черчесов Сборная России
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