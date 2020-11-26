"Правда ли, что представители "Локомотива" обращались ко мне за рекомендацией, прежде чем подписать контракт с Николичем? Правда в том, что Марко звал меня с собой быть его ассистентом.
Почему не согласился? Потому что я учусь немного в другом направлении", - приводит слова Лазовича "Спорт-экспресс".
Напомним, что Николич был назначен главным тренером "Локомотива" 14 мая 2020 года. На этой должности сербский специалист сменил Юрия Семина.
Под руководством Николича красно-зеленые по итогам 15-и туров Российской Премьер-Лиги занимают 8-е место, набрав 24 очка.
Экс-форвард "Зенита" Лазович мог стать помощником Николича в "Локомотиве"
Бывший нападающий "Зенита" и сборной Сербии Данко Лазович разговаривал с главным тренером "Локомотива" Марко Николичем по поводу совместной работы в московском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
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