— После прошлой игры я зашел в раздевалку и понял, что в следующей игре они порвут любого, — рассказал Мурзагулов в интервью Sport24.
Напомним, "Уфа" одержала вторую победу в чемпионате за 16 туров. До этого башкирская команда обыграла тульский "Арсенал" (2:3) во втором туре РПЛ.
В прошлой игре уфимцы уступили "Химкам" дома (1:2).
Мурзагулов: после игры с "Химками" я зашел в раздевалку и понял, что в следующей игре "Уфа" порвет любого
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал победу над "Тамбовом" (4:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Горобзор
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!