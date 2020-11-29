Напомним, что в официальном заявлении говорилось, что многие считают наставника национальной команды физруком, а не тренером.
"Я окончил главный ВУЗ страны (РГУФКСМиТ, прим. Rusfootball.info), в дипломе написано, что я преподаватель физической культуры и тренер. Я этим горжусь. Поэтому мне кажется, что со стороны ЦСКА был такой уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры. А то, что они там бранятся с Черчесовым, это их дело", - передает слова Губерниева Sport24.
Под руководством Черчесова сборная России заняла 2-е место в группе Лиги наций, где ее соперниками были команды Венгрии, Сербии и Турции.
Чалов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 13 матчей забил 2 гола, один из которых с пенальти, и сделал 4 результативные передачи.
Губерниев: у ЦСКА уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о резонансном заявлении ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его критики форварда "армейцев" Федора Чалова.
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