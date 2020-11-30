"Критика Кокорину совершенно не мешает. Сколько я работаю тренером — игроков с такой устойчивой психикой нигде не видел.
Все хотят как-то унизить Кокорина. А ведь он один из талантливейших игроков Премьер-лиги. Александр давно своей игрой прикрывает рот критикам", - приводит слова Стаферова vseprosport.ru.
Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний форвард принял участие в 8-и играх, в которых забил 2 гола (оба - с пенальти) и сделал 1 результативный пас.
Первый тренер Кокорина: он давно своей игрой прикрывает рот критикам
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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