На данный момент Кержаков является главный тренером "Томи". Аршавин занимает должность директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита".
"Тандем тренеров Аршавин — Кержаков? Всё может быть, почему нет. Кержаков хочет тренировать, молодец, начал со дна ФНЛ. И у Аршавина есть тренерские задатки. После его прихода в академии всё стало строже. Он такой парень, что халтуру не пропускает. Дай бог, чтобы так и произошло. Может быть, мы увидим этот дуэт", — заявил Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге".
Напомним, что главным тренером "Зенита" является Сергей Семак. В нынешнем сезоне РПЛ под его руководством сине-бело-голубые по итогам 16-и туров делят первое место с ЦСКА и "Спартаком". В активе этих команд по 32 очка.
Также "Зенит" накануне потерпел разгромное поражение от "Брюгге" (0:3) и потерял шансы на евровесну.
Орлов: дай бог, чтобы "Зенит" возглавили Аршавин и Кержаков
Комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, что хотел бы, чтобы бывшие футболисты "Зенита" Андрей Аршавин и Александр Кержаков возглавили петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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