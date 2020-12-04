"Мне кажется, что уровень чемпионата упал. Связано ли это с уходом крутых футболистов? Отчасти да, может быть. Но я хочу сказать, что все равно зарплаты, которые сейчас в России присутствуют... В Европе игроки получают меньше", - сказал Воронин в видео на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, что бывший игрок сборной Украины защищал цвета московского "Динамо" с 2010 по 2014 год. В 2012 году в составе бело-голубых Воронин дошел до финала Кубка России.
Воронин: уровень РПЛ упал, но зарплаты в России все равно выше
Экс-форвард "Динамо" Андрей Воронин, ныне работающий в московском клубе в качестве тренера, высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: readfootball
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!