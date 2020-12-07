- Сборная Хорватии будет фаворитом, но мы тоже боеспособны в этой группе. У команд из бывшей Югославии будет рубилово, их матчи будут ожесточенные и боевые. Даже лидер, скорее всего, будет терять очки. У нашей команды есть шансы, рабочая группа, нормальный жребий, - сказал Аршавин в эфире ютуб-канала сборной России.
Соперниками российской национальной команды по отбору на Чемпионат мира 2022 года стали хорваты, словаки, словенцы, киприоты и мальтийцы. Со всеми этими командами, кроме сборной Мальты, сборная России встречалась ранее. Хорватия выбила нас в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2 пен.), Словакия обыграла Россию в группе ЧЕ-2016 (2:1), Словения не пустила нас на ЧМ-2010 в стыковых матчах 2009 года (2:1, 0:1), а Кипр наша команда дважды обыграла в ходе квалификационного турнира к Евро-2020 (1:0, 5:0).
Аршавин - о группе сборной России: хорваты будут фаворитами, но мы тоже боеспособны
Экс-нападающий сборной России, "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин дал комментарий по итогам жеребьевки квалификационного турнира УЕФА на ЧМ-2022 для сборной России.
Фото: РИА Новости
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