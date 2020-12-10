Виктор Гончаренко может покинуть ЦСКА после ухода чемпионата России на зимнюю паузу, сообщают СМИ.
По данным источника, белорусский специалист и руководство клуба обсуждают варианты дальнейшей работы, одним из которых является расставание с главным тренером. Определяющими факторами в принятии окончательного решения могут стать результаты ЦСКА в матчах 18 и 19 туров РПЛ против "Урала" (дома) и "Ростова" (на выезде). В случае ухода Гончаренко со своего поста одним из вариантов его замены может стать Василий Березуцкий. Контракт белорусского тренера действует до окончания текущего сезона.
После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 33 очка и находится на третьей позиции с отставанием от лидирующих "Зенита" и "Спартака" в 2 очка. В Лиге Европы красно-синие набрали только 3 очка в 6 матчах и заняли по итогам группового турнира последнее место в группе.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: ЦСКА рассматривает возможную отставку Гончаренко по завершении осенней части чемпионата России
Руководство ЦСКА допускает отставку главного тренера Виктора Гончаренко уже в этом году.
Фото: ПФК ЦСКА
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