"Зенит" не проиграет. Конечно, победа - лучший исход, есть все шансы. Выигрыш - путевка к чемпионским титулам. Сегодня надо очень постараться. Тем более игра со "Спартаком" принципиальная. Кокорин не приедет, у нас же в порядке Азмун, Дзюба", - сказал Боярский.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 16 декабря. Начало - в 20:00 мск. Поединок рассудит Сергей Карасев из Москвы.
Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Красно-белые расположились на второй строчке, имея в своем активе 35 очков.
После сегодняшнего матча команды уйдут на зимний перерыв.
Источник: "Чемпионат"
Боярский: победа "Зенита" над "Спартаком" - путевка к чемпионским титулам
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча 19 тура РПЛ петербургской команды со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
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