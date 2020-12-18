Берковский поделился эмоциями от перехода в "Локомотив"

Полузащитник Илья Берковский прокомментировал свой переход в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в "Локомотив" — это возможность играть в настоящем топ-клубе. Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи "Локо" в Лиге чемпионов", — сказал Берковский в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что 20-летний хавбек подписал с "железнодорожниками" контракт сроком на 3,5 года. В московской команде он будет выступать под 23-м номером.

Последней командой Берковского было московское "Торпедо". В текущем сезоне ФНЛ игрок провел 21 матч и отличился 6-ю забитыми мячами.

Источник: официальный сайт ФК "Локомотив"

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Теги: Берковский Локомотив
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