21-летний полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян в гостевом матче 19 тура РПЛ против "Ростова" (3:1) вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч. Эта встреча стала 18-й игрой Наира в чемпионате России, но первой, которой он провел на поле полностью.
Тем самым Тикнизян стал двухсотым футболистом ЦСКА, который провел за "армейцев" полный матч российского чемпионата.
Тикнизян стал двухсотым футболистом ЦСКА, сыгравшим за клуб полный матч чемпионата России
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян стал 200-м игроком клуба, который провел на поле полный матч российского чемпионата.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!