По информации источника, в контракте прописаны бонусы за успешные выступления сине-бело-голубых в еврокубках и Российской Премьер-Лиге. Таким образом, петербургский клуб будет выплачивать "Гамбургу" 500 тысяч евро за каждое чемпионство и выход в плей-офф Лиги чемпионов до 2024 года. При этом отмечается, что сумма выплат не должна превышать 3 млн евро.
Напомним, что трансфер Сантоса в 2019 году обошелся "Зениту" в 12,5 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча, в которых забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
Источник: Hamburger Morgenpost
Источник: "Зенит" выплатит "Гамбургу" за Сантоса 500 тысяч евро за каждое чемпионство до 2024 года
Стали известны детали перехода бразильского защитника Дугласа Сантоса в "Зенит" из немецкого "Гамбурга".
Фото: ФК "Зенит"
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