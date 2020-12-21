"Иногда не хватает Кокорина в "Сочи". Пишу ему: "Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по "Сочи", по моему последнему пасу", - сказал Нобоа.
29-летний Кокорин во второй части прошлого сезона защищал цвета "Сочи" на правах аренды. В августе этого года он подписал контракт со "Спартаком".
В текущем сезоне РПЛ Кокорин в составе красно-белых провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "Матч ТВ"
Нобоа: иногда не хватает Кокорина в "Сочи"
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа хотел бы, чтобы нападающий "Спартака" Александр Кокорин вернулся в сочинскую команду.
Фото: ФК "Спартак"
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