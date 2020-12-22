По информации источника, одним из кандидатов на место Кикнадзе является Николай Ларин, занимающий должность директора в "Чертаново". Также сообщается, что председателем совета директоров "Локо", скорее всего, станет Юрий Нагорных.
Источник: "Чемпионат"
Стал известен возможный сменщик Кикнадзе на посту гендиректора "Локомотива"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в ближайшее время с большой долей вероятности покинет клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
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