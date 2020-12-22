Слуцкий предложил ввести порог зарплат для легионеров в РПЛ

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов озвучил идею главного тренера клуба Леонида Слуцкого по поводу легионеров.
Фото: ФК "Рубин"
— Слуцкий говорит, что, если увеличить число легионеров, то, может, поднять уровень зарплат как в Голландии — не меньше 500 тысяч евро. Тогда не приедут с условных балканских стран игроки такого же уровня, что и у нас, — цитирует Сайманова РБ-Спорт.

49-летний Слуцкий тренировал голландский "Витесс" с лета 2018 по ноябрь 2019 года. С декабря того же года он возглавил "Рубин".

Казанский клуб после 19 туров Тинькофф Российской Премьер-лиги идет на девятой строчке с 28 очками.

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Теги: Рубин Сайманов Слуцкий
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