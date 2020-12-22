Гендиректор "Рубина" - об интересе к Кокорину: приняли решение возрастных футболистов не брать

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе к нападающему "Спартака" Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы для себя приняли решение возрастных футболистов, которые близки к завершению карьеры, не брать. Мы выбрали путь брать молодых и развивать - как Кварацхелия, Макаров, Бакаев, Ин Бома. Нам этот опыт нравится. Подумали, что даже и к лучшему, что летом у нас не получилось его забрать", - сказал Сайманов.

29-летний Кокорин прошлым летом стал игроком "Спартака". Нападающий перешел в московский клуб на правах свободного агента. перед этим он был в аренде в "Сочи".

В текущем сезоне РПЛ Кокорин в составе "Спартака" провел 8 матчей и забил 2 мяча.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Кокорин Спартак Рубин Сайманов Российские трансферы
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