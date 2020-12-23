"Это глупость. И те ребята, кто сейчас доигрывает в сборной, выступает за свои клубы, они начинали рядом с теми же Жо, Карвальо, Вагнером. И, поверьте мне, многому у них научились. Какие-то искусственные ограничения, мне кажется, всегда останавливают рост - не должно этого быть", - сказал Гинер.
Сейчас в РПЛ действует формат лимита "8+17". Это означает, что в заявке команды на сезон не может быть более восьми иностранных футболистов. Ранее был формат лимита "6+5", когда одновременно на поле во время матча не может быть больше шести иностранных игроков.
В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
Источник: "СЭ"
Гинер: лимит - это глупость
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о лимите на легионеров.
Фото: ПФК ЦСКА
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