"Зимние сборы мы проведем в Турции. Там намечено два сбора. Игры тоже запланированы, но пока не знаем, как это точно будет выглядеть: заедем на месяц безвылазно или периодами", - сказал Черевченко.
"Химки" закончили первую часть сезона 2020/2021 РПЛ на 11-м месте в турнирной таблице. Подмосковный коллектив набрал после 19-ти матчей 25 очков.
В последних шести матчах перед зимней паузой "Химки" выиграли в пяти, единожды сыграв вничью. В последнем матче 2020 года клуб из Подмосковья дома обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:2.
Источник: Sport24
"Химки" определились с зимними сборами
Главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Черевченко рассказал о планах команды на зимнюю подготовку ко второй части сезона.
Фото: ФК "Химки"
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