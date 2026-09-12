"Факел" сыграл вничью с "Балтикой" в 8 туре РПЛ - балтийцы отыгрались со счета 0:2

Воронежский "Факел" на своем поле сыграл вничью с "Балтикой" в 8 туре чемпионата России.

Фото: ФК "Факел"

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник "Факела" Равиль Нетфуллин, поразив ворота балтийцев после подачи с углового. На 51-й минуте воронежцы укрепили свое преимущество - Бутта Магомедов воспользовался ошибкой защитника калининградцев Лориса Муйоколо при обработке мяча.



Балтийцы ответили голом Егора Голенкова на 74-й минуте - форвард замкнул скидку Брайана Хиля. В компенсированное время калининградцы реализовали одиннадцатиметровый удар за игру рукой Матвея Бардачева - Брайан Хиль добыл для своей команды ничью.



РПЛ, 8-й тур.



"Факел" 2:2 "Балтика".



Голы: Нетфуллин, 14, Магомедов, 51 - Голенков, 74, Хиль, 90+5

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