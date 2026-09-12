Ротенберг: в будущем Батраков сможет претендовать на "Золотой мяч"

- Думаю, Батраков в будущем может претендовать на "Золотой мяч".
Но это вопрос разных моментов. Мы все видим и понимаем, что у Алексея высочайшее трудолюбие и талант. Думаю, это возможно. Все возможно, - приводит слова Ротенберга Sport24.
В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за новый клуб во всех турнирах три матча, в том числе вышел на поле с первых минут в Лиге чемпионов УЕФА, но на данный момент не отметился результативными действиями.
На счету Батракова 12 матчей в составе национальной команды России и четыре забитых мяча - он попал в расширенный состав сборной на ближайшие сборы, которые пройдут в сентябре-октябре.