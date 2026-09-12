Семак: рады, что Сантоса вызвали в сборную Бразилии, но ему нужно набирать

- Он набирает форму. Мы рады, что его вызвали в сборную Бразилии, но ему нужно набирать.
Он будет играть в стартовом составе как только наберет стопроцентную форму. Артем Карпукас и Вильмар Барриос демонстрируют ту игру, на которую они способны. Ни к одному, ни к другому претензий нет, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что Дуглас Сантос выступал за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026. В текущем сезоне он провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями.
Сегодня, 12 сентября, сине-бело-голубые примут на домашнем стадионе московский "Локомотив" в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:15 по столичному времени. Дуглас Сантос начнет эту игру в запасе.