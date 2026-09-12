Агент Лички высказался о возможном назначении Марцела в "Факел"

- Личка может стать тренером "Факела"? Нет, это абсолютная неправда.
Ни со мной, ни с Марцелом из клуба никто не общался. Видимо кто-то действует в интересах других кандидатов, - приводит слова Николаева Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что воронежский "Факел" может отправить Олега Василенко в отставку с поста главного тренера, а его место может занять Марцел Личка, который ранее был главным тренером московского "Динамо" и "Оренбурга". Также сообщалось, что воронежцы рассматривают Дмитиря Кириченко и Заурбека Тедеева.