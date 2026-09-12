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В "Торпедо" высказались о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор "Торпедо" Владимир Леонченко высказался о возможном подписании Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Леонченко, в "Торпедо" не намерены раздувать бюджет ради подписания Дзюбы.

- Приглашение Дзюбы в "Торпедо"? Я могу сказать, что мы никогда не подходим к решению задач только здесь и сейчас. Хочется построить что-то надолго. Клуб не интересуют заслуги футболиста, он должен быть сильным в конкретный период времени.
Кроме того, у нас есть бюджет, который уже принят. Не вижу смысла раздувать его большой зарплатой Дзюбы без острой необходимости, - приводит слова Леонченко Sport24.

Напомним, что Артем Дзюба по окончании прошлого сезона покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

Рыночная стоимость 38-летнего нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро, ранее он был игроком "Зенита", "Локомотива", "Спартака" и ряда других российских клубов, а также выступал за турецкий "Адана Демирспор".

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