В "Торпедо" высказались о возможном подписании Дзюбы

- Приглашение Дзюбы в "Торпедо"? Я могу сказать, что мы никогда не подходим к решению задач только здесь и сейчас. Хочется построить что-то надолго. Клуб не интересуют заслуги футболиста, он должен быть сильным в конкретный период времени.
Кроме того, у нас есть бюджет, который уже принят. Не вижу смысла раздувать его большой зарплатой Дзюбы без острой необходимости, - приводит слова Леонченко Sport24.
Напомним, что Артем Дзюба по окончании прошлого сезона покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Рыночная стоимость 38-летнего нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро, ранее он был игроком "Зенита", "Локомотива", "Спартака" и ряда других российских клубов, а также выступал за турецкий "Адана Демирспор".