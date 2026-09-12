"Локомотив" уговорил "Зенит" выпустить Мостового хотя бы на 10-15 минут - источник

По информации источника, "Зенит" и "Локомотив" изначально договорились, что Андрей Мостовой не будет играть в первом матче против петербуржцев (иначе - штрафные санкции). Но затем красно-зеленые уговорили сине-бело-голубых разрешить им выпустить вингера хотя бы на несколько минут. Ожидается, что Мостовой выйдет на поле за 10-15 минут до конца матча.
Ранее команды объявили стартовые составы на очную встречу в 8 туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Мостовой остался на скамейке запасных.
Напомним, что вингер перешел в "Локомотив" из "Зенита" на правах аренды, его контракт с петербуржцами истекает по окончании текущего сезона. В седьмом туре РПЛ он дебютировал за "железнодорожников" в матче с "Балтикой", выйдя на поле с первых минут, и забил победный гол.
Источник: телеграм-канал "Мутко против".