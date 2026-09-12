Тедеев ответил, возглавит ли он тульский "Арсенал"

- Давайте так: тренером тульского "Арсенала" я точно не буду.
Как слухи могут что-то под собой иметь? Я же говорю, что точно не буду тренером тульского "Арсенала", - приводит слова Тедеева "Чемпионат".
Напомним, что в мае текущего года тольяттинский "Акрон" объявил об отставке Заурбека Тедеева с поста главного тренера - команду возглавил сербский специалист Срджан Благоевич.
Ранее сообщалось, что Тедеев может стать главным тренером тульского "Арсенала", который на текущей неделе объявил об уходе Дмитрия Гунько. Отмечалось, что команду также может возглавить Дмитрий Аленичев.