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Тедеев ответил, может ли Батраков стать лидером "Галатасарая"

Российский тренер Заурбек Тедеев оценил потенциал Алексея Батракова в "Галатасарае".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Тедеева, у Батракова есть достаточный уровень, чтобы стать лидером "Галатасарая".

- Для Батракова сбылась большая мечта, как и для любого молодого футболиста. А для всей России это успех с точки зрения того, что наш футболист играет в Лиге чемпионов. Это очень важная составляющая. Не так уж их много на сегодняшний день, к моему величайшему сожалению. Для Батракова будет очень важным развитие с точки зрения скоростно-силовых способностей, которые сегодня во многом превалируют в футболе.
Если в этом смысле он добавит, уровень его технической и тактической оснащённости позволяет стать лидером "Галатасарая", - приводит слова Тедеева "Чемпионат".

В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за новый клуб во всех турнирах три матча, в том числе вышел на поле с первых минут в Лиге чемпионов УЕФА, но на данный момент не отметился результативными действиями.

На счету Батракова 12 матчей в составе национальной команды России и четыре забитых мяча - он попал в расширенный состав сборной на ближайшие сборы, которые пройдут в сентябре-октябре.

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