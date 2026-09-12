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Галактионов рассказал, почему Мостовой не выйдет с первых минут в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, почему Андрей Мостовой остался в запасе на матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, у Мостового было отсутствие игровой практики и есть опредленные нюансы.

- Что касается его квалификации, то она достаточно понятна. Он усилил нас и создал достаточную конкуренцию, забил хороший гол, проявил индивидуальные качества.
Но долгое отсутствие игровой практики, плюс на этой неделе были определенные нюансы, поэтому он остался в резерве, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 12 сентября, московский "Локомотив" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени. Андрей Мостовой остался в запасе на эту встречу.

Напомним, что вингер перешел в "Локомотив" из "Зенита" на правах аренды, его контракт с петербуржцами истекает по окончании текущего сезона. В седьмом туре РПЛ он дебютировал за "железнодорожников" в матче с "Балтикой", выйдя на поле с первых минут, и забил победный гол.

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