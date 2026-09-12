Галактионов рассказал, почему Мостовой не выйдет с первых минут в матче с "Зенитом"

- Что касается его квалификации, то она достаточно понятна. Он усилил нас и создал достаточную конкуренцию, забил хороший гол, проявил индивидуальные качества.
Но долгое отсутствие игровой практики, плюс на этой неделе были определенные нюансы, поэтому он остался в резерве, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 12 сентября, московский "Локомотив" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени. Андрей Мостовой остался в запасе на эту встречу.
Напомним, что вингер перешел в "Локомотив" из "Зенита" на правах аренды, его контракт с петербуржцами истекает по окончании текущего сезона. В седьмом туре РПЛ он дебютировал за "железнодорожников" в матче с "Балтикой", выйдя на поле с первых минут, и забил победный гол.