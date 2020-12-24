Ранее появилась новость о том, что российский клуб предложил за Мана 10 млн евро.
"Информация по предложению "Краснодара" для "Стяуа" — это неправда. Мы ничего не знаем об этом", - цитирует агента Sport24.
В нынешнем сезоне чемпионата Румынии 22-летний нападающий забил 12 голов и сделал 5 ассистов за 14 матчей.
Агент нападающего "Стяуа" прокомментировал информацию об интересе со стороны "Краснодара"
Агент Анамария Продан, представляющий интересы форварда "Стяуа" Денниса Мана, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны "Краснодара".
Фото: ФК "Стяуа"
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