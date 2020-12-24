Лебедев - об отставке Кикнадзе: это лучший новогодний подарок для болельщиков "Локомотива"

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал отставку Василия Кикнадзе с поста генерального директора московского "Локомотива".
"Я считаю, что это лучший новогодний подарок, который можно было преподнести болельщикам "Локомотива". Бог услышал молитвы и призывы, после чего господин Кикнадзе был отправлен в отставку. Думаю, что это положительно скажется на дальнейшем развитии клуба", - заявил Лебедев.

Напомним, вчера было официально объявлено об отставке с поста генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе и председателя совета директоров московской команды Анатолия Мещерякова. На их места пришли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.

Московский "Локомотив" после 19-ти туров идет на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Марко Николича 28 очков. В последнем матче этого года "железнодорожники" уступили "Химкам" со счетом 2:3.

В Лиге чемпионов "Локомотив" занял 4-е место, набрав в шести матчах 3 очка.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Лебедев Локомотив Кикнадзе Мещеряков
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