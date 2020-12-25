"Были реальные встречи и переговоры с представителями "Ред Булл" и "Манчестер Сити". Причём не с российскими офисами, которые тут же бросились всё опровергать, а с головными. Это был живой интерес, сейчас всё притормозилось по очевидным причинам.
Мне бы очень хотелось такого сценария. Если переговоры продолжатся и завершатся успешно, то это произойдёт", - приводит слова Мурзагулова "Матч ТВ".
Напомним, что в мае 2020 года сообщалось о двух компания, которые желают приобрести "Уфу": Red Bull, владеющий "Лейпцигом" и "Зальцбургом", и City Football Group, имеющий права на "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Уфа" по итогам 19-и туров занимает 15-е место, имея в своем активе 13 очков.
Мурзагулов оценил возможность продажи "Уфы"
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о возможных вариантах продажи клуба.
Фото: Горобзор
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