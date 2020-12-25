Гунько прокомментировал решение "Спартака" оставить Тедеско до конца сезона

Бывший главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько отреагировал на решение московского "Спартака" оставить Доменико Тедеско на посту главного тренера до конца сезона.
Фото: ФК "Химки"
"Очевидно, что в команде приняли взвешенное решение, на это нужно было время. И у руководства, и у игроков есть понимание, что делать дальше. Все профессионалы, в том числе и Доменико. Никто не знает, что будет летом: останется Тедеско или нет. Решение приняли сейчас и, на мой взгляд, это правильное решение", - заявил Гунько.

Напомним, сегодня московский "Спартак" выступил с официальным заявлением, в котором поддержал нынешнего наставника Доменико Тедеско и изъявил желание продолжить сотрудничество с ним до конца текущего сезона.

После матча 19-го тура с "Зенитом" (1:3) Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с московским "Спартаком". Нынешнее соглашение рассчитано до мая будущего года.

В СМИ появилась информация, что Тедеско может покинуть "Спартак" зимой, а на его место московский клуб ведет поиски нового тренера. Назывались имена Леонарду Жардима, Кике Сетьена и Радослава Ковача.

Источник: "СЭ"

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Теги: Тедеско Спартак Гунько
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